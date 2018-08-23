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В приморских сливках и твороге выявлена кишечная палочка

В приморских сливках и твороге выявлена кишечная палочка

Фото: agrorus-news.ru

Бактерии кишечной палочки выявлены в молочной продукции сельхозкооператива из Партизанского района. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Пробы для исследования были отобраны государственным инспектором Управления Россельхознадзора на производстве в присутствии руководителя молочного цеха сельхозкооператива.

В результате лабораторных испытаний в партиях сливок пастеризованных питьевых с массовой долей жира 34% и твороге с массовой долей жира 9% выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Превышение нормативного показателя может свидетельствовать о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции.

Информация доведена до производителя для предотвращения реализации небезопасной продукции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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