В приморских сливках и твороге выявлена кишечная палочка

Бактерии кишечной палочки выявлены в молочной продукции сельхозкооператива из Партизанского района. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Пробы для исследования были отобраны государственным инспектором Управления Россельхознадзора на производстве в присутствии руководителя молочного цеха сельхозкооператива.

В результате лабораторных испытаний в партиях сливок пастеризованных питьевых с массовой долей жира 34% и твороге с массовой долей жира 9% выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Превышение нормативного показателя может свидетельствовать о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции.

Информация доведена до производителя для предотвращения реализации небезопасной продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]