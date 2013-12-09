Напавший на сторожа автобазы в Приморье медведь содержался на ней без лицензии

Гималайский медведь, который живет на автотранспортной базе в Приморье и напал на сторожа, содержался на ней без лицензии. Год назад из-за отсутствия лицензии его должны были изъять у организации, но оставили там же на ответственное хранение, сообщил ТАСС заместитель директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый, передает «Вести: Приморье».

Ранее УМВД России по Приморскому краю сообщило, что 64-летний сторож автотранспортной базы серьезно пострадал после нападения хищника.

Около года назад поступила информация [о том, что на территории автобазы содержится медведь]. Выехали на место, [обнаружили, что] документов на содержание медведя нет. Сначала его хотел один зоопарк взять, потом другой, потом они отказались в связи с тем, что медведь большой», - сообщил собеседник, уточнив, что медведя оставили на ответственное хранение на территории автотранспортной базы, так как условия здесь были приемлемыми. Хищник, которому сейчас около 9 лет, жил в большой клетке с металлическими прутьями.

Алексей Суровый добавил, что, прежде чем решать судьбу хищника, необходимо провести проверку, которую ведомство уже начало. Для этого на место происшествия отправился районный охотовед. Медведь мог напасть по разным причинам, в том числе его мог спровоцировать человек. Однако, до окончания проверки на месте выводы о том, из-за чего именно произошло нападение, делать рано, отметил он.

По словам Алексея Сурового, при нападении бурого медведя у человека есть шанс спастись, например, притвориться мертвым. «Гималайский, наоборот, будет рвать до последнего», - сказал Алексей Суровый. По его словам, сейчас нельзя с уверенностью сказать, откуда медведь взялся на территории автобазы. Возможно, кто-то нашел маленького медвежонка, который в дальнейшем вырос в опасного хищника, возможно, это цирковой зверь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]