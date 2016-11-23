В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В ночь с 26 на 27 декабря на прилегающей к Приморью морской акватории объявлено штормовое предупреждение. В четверг на севере Японского моря, в заливе Петра Великого ожидается очень быстрое обледенение судов. Явление сохранится в течение трёх суток.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода", сегодня, 26 декабря, и в ближайшие сутки погоду над акваторией Японского моря будет формировать гребень антициклона, на северо-западе — тыловая часть циклона. На северо-западе местами небольшие осадки. Видимость при осадках менее 2 000 м. Ветер умеренный до сильного. Волнение умеренное.

За прошедшую неделю, в связи с периодическим потеплением, количество льда в Японском море практически не увеличилось и по-прежнему его значительно меньше по сравнению с прошлым годом. В Татарском проливе площадь и толщина льда постепенно нарастает. Массив плавучего льда сплочённостью 8–9 баллов достигает 49 широты. В Амурском заливе сохраняется припайный лёд в бухтах Мелководная и Песчаная, заливе Угловом, в устье реки Раздольная и вдоль береговой черты в северо-восточной части залива. В Уссурийском заливе тонкую полосу припайного льда можно наблюдать только в вершинах бухт Муравьиная и Суходол. Полностью покрыты серым, серо-белым льдом бухты Новгородская и Экспедиции. Начал устанавливаться припайный лёд в вершине залива Восток. На острове Русском в бухте Новик припайный лёд достиг толщины 25 см и распространился до центральной части бухты. Установился припайный серый, серо-белый лёд толщиной 10–25 см и в бухте Воевода.

Любителям зимней рыбалки следует сохранять осторожность и не выходить на тонкий лёд. Ожидаемое значительное похолодание на предстоящей неделе будет способствовать более быстрому ледообразованию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]