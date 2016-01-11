Рукоприкладством закончился дорожный конфликт во Владивостоке
Неуважение участников дорожного движения друг к другу обернулось конфликтом и рукоприкладством во Владивостоке.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм blog_vladivostok, дорожный скандал произошел в районе площади Баляева. Как видно за записи видеорегистратора, два автомобилиста повздорили на дороге во время движения. Во время остановки перед пешеходным переходом из одной из машин выскочил мужчина и буквально вырвал голыми руками стекло стоящего рядом авто. Рулевой пострадавшей в схватке машины решил покинуть место конфликта.
Досталось и водителю, который стал невольным свидетелем дорожного конфликта: машина, из которой выскочил разъяренный мужчина, разбивший стекло в авто своего обидчика, сдала назад и задела автомобиль очевидца.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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