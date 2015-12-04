Самолет, летевший из Владивостока на Камчатку, пережидает непогоду в Хабаровске

В аэропорту Камчатки обледенела взлетно-посадочная полоса — рейс из Владивостока пережидает в Хабаровске.



Циклон, во власти которого второй день находится Камчатка, нарушил воздушное сообщение полуострова с другими регионами, главный аэропорт края закрыт из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на вторник к берегам Камчатки подошел циклон, который принес на полуостров сильные снег и ветер, а также существенное потепление. Из-за непогоды в Петропавловске-Камчатском уже второй день не учатся школьники. Дорожные и коммунальные службы города переведены в режим «повышенная готовность». В горных районах полуострова объявлена лавинная опасность.

«Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы, летевшие на полуостров из Москвы и Владивостока, пережидают непогоду на запасном аэродроме в Хабаровске. Самолет, который должен был выполнить рейс из Хабаровска на Камчатку, в воздух еще не поднимался.

По данным VL.ru, рейс HZ-5617 (SU-5617) из Петропавловска-Камчатского прибудет во Владивосток в 17.50 вместо 11.15.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]