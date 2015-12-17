Более 22 тонн березового гриба задержали уссурийские таможенники

Попытку незаконного перемещения 22,6 тонны березового гриба чага в Китай пресекли уссурийские таможенники. Правонарушение было выявлено в пункте пропуска Полтавка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни Ирину Кульчицкую.

При таможенном контроле и досмотре прибывшей в пункт пропуска российской фуры выяснилось, что российская организация пыталась вывезти березовый гриб по недействительным документам.

В отношении компании-экспортера Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении. 22,6 тонны березового гриба задержаны и помещены на склад временного хранения. Проводится расследование.

В 2018 году Уссурийская таможня пресекла 23 попытки незаконного вывоза в Китай березового гриба чага. Во всех случаях возбуждены административные дела, проводятся расследования.

В Китае березовый гриб используется как лечебное средство при различных заболеваниях.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]