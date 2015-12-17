Более 22 тонн березового гриба задержали уссурийские таможенники
Попытку незаконного перемещения 22,6 тонны березового гриба чага в Китай пресекли уссурийские таможенники. Правонарушение было выявлено в пункте пропуска Полтавка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни Ирину Кульчицкую.
При таможенном контроле и досмотре прибывшей в пункт пропуска российской фуры выяснилось, что российская организация пыталась вывезти березовый гриб по недействительным документам.
В отношении компании-экспортера Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении. 22,6 тонны березового гриба задержаны и помещены на склад временного хранения. Проводится расследование.
В 2018 году Уссурийская таможня пресекла 23 попытки незаконного вывоза в Китай березового гриба чага. Во всех случаях возбуждены административные дела, проводятся расследования.
В Китае березовый гриб используется как лечебное средство при различных заболеваниях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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