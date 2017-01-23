Более 460 тысяч рублей заплатили виновники ДТП в бюджет Владивостока

В 2018 администрация Владивостока взыскала с виновников ДТП 466 тысяч рублей за повреждённые в результате дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями по неуважительным причинам, объекты городской инфраструктуры. Об этом сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Как сообщили в администрации Владивостока, с начала года городское хозяйство пострадало на сумму около 2 миллионов рублей. В страховые компании направлено около 30 претензий для взыскания ущерба, по четырём случаям готовятся пакеты документов для подачи исков в суд в связи с безрезультативностью досудебного урегулирования спора по взысканию ущерба с виновника происшествия. 1 миллион 236 тысяч рублей будет взыскано через судебных приставов с виновника ДТП, во время которого произошло обрушение части конструкций надземного перехода в районе остановки Некрасовская.

За последние два месяца в бюджет города поступило 140 тысяч рублей. Денежные средства взысканы с виновников аварий, которые произошли на улицах Сельской, Семёновской, Адмирала Горшкова и 24-м километре трассы Седанка-Патрокл.

Восстановлением поврежденных в ДТП объектов дорожной инфраструктуры занимаются бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Для оперативного ремонта средства на восстановление выделяют из городского бюджета и затем взыскивают с виновника происшествия. Чаще всего в авариях страдают дорожное ограждение, знаки, декоративное ограждение тротуаров и светофорные объекты.

Напомним, ежедневно в городе происходят десятки дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают не только люди, но и объекты дорожной инфраструктуры - светофоры, дорожные, знаки, леерные ограждения, подпорные стены и т.д. В случаях, когда виновник ДТП превысил скорость или попросту лихачил, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения или не следил за дорогой или состоянием автомобиля, управление дорог и благоустройства инициирует претензионную работу, получив полную информацию о дорожном происшествии от административно-территориальных управлений города и ГИБДД. Такая мера призвана воспитывать культуру вождения, ведь, возместив крупную сумму за ущерб, в следующий раз водитель дважды подумает, нарушать ли ПДД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]