В Приморье пьяный водитель врезался на трассе в машину с инвалидом
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в пригороде Владивостока 25 декабря, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на prim.news.
Как сообщает «Автопатруль», в районе бывшей станции весового контроля в автомобиль, за рулем которого был инвалид, врезалась другая машина. По предварительной информации, водитель последней был пьян.
Данных о пострадавших нет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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