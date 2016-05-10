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В Приморье пьяный водитель врезался на трассе в машину с инвалидом

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в пригороде Владивостока 25 декабря, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на prim.news.

Как сообщает «Автопатруль», в районе бывшей станции весового контроля в автомобиль, за рулем которого был инвалид, врезалась другая машина. По предварительной информации, водитель последней был пьян.

Данных о пострадавших нет.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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