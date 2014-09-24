Новости Общество Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:07
  0

В России в 2019 году увеличится МРОТ

В России в 2019 году увеличится МРОТ

Фото: ИА "Бел.Ру"

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей - с начала 2019 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, в соответствии с действующим законодательством, начиная с 1 января МРОТ должен устанавливаться федеральным законом ежегодно в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года. В связи с этим законом, подписанным президентом, МРОТ устанавливается на уровне 11 280 рублей - именно таким был прожиточный минимум россиян во втором квартале 2018 года. Сейчас МРОТ составляет 11 163 рубля.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совета Федерации по социальной политике, вступление в силу этой нормы будет способствовать повышению заработной платы около 3,7 млн работников.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря