В России в 2019 году увеличится МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей - с начала 2019 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, в соответствии с действующим законодательством, начиная с 1 января МРОТ должен устанавливаться федеральным законом ежегодно в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года. В связи с этим законом, подписанным президентом, МРОТ устанавливается на уровне 11 280 рублей - именно таким был прожиточный минимум россиян во втором квартале 2018 года. Сейчас МРОТ составляет 11 163 рубля.
Как отмечается в заключении профильного комитета Совета Федерации по социальной политике, вступление в силу этой нормы будет способствовать повышению заработной платы около 3,7 млн работников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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