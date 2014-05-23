Более десяти руководителей юридических лиц предстанут перед судом в Приморье

За 11 месяцев 2018 года дознаватели УФССП России по Приморскому краю возбудили 12 уголовных дел в отношении руководителей юридических лиц, в действиях которых усматривались признаки преступлений, подследственных ФССП России, из них- 5 по ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), 7 - по ст. 315 УК РФ (Злостное неисполнение судебного решения, вступившего в законную силу). Среди фигурантов уголовных дел - 5 руководителей ООО, 4 директора ФГУП, глава ТИЗ и начальник ТСЖ.

В суд направлено 11 уголовных дел, так как одно прекращено по ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием подозреваемой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, в межрайонном отделе по особым исполнительным производствам УФССП Приморья было возбуждено 3 уголовных дела по ст. 177 УК РФ в отношении бывшего руководителя одного из приморских ФГУП. Ранее Арбитражный суд Приморского края обязал гражданина С. выплатить кредиторскую задолженность в размере более 2 миллионов рублей в пользу АО «ДГК» за счет имевшихся в кассе предприятия ФГУП денежных средств. Судебные приставы неоднократно предупреждали должника об уголовной ответственности, однако мужчина добровольно не исполнил судебное решение, несмотря на финансовую возможность, имеющуюся у предприятия.

Кроме того, в отношении этого же руководителя ФГУП было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ. По решению Арбитражного суда г. Москва фигурант должен был выплатить более 620 тысяч рублей в пользу взыскателя- АО «Росагролизинг» за счет имевшихся в кассе предприятия денежных средств. Должник расходовал денежные средства предприятия на ведение хозяйственной деятельности, что имеет более низкий приоритет по отношению к обязанности исполнения судебного решения после его вступления в законную силу. Указанные уголовные дела были соединены в одно производство. В настоящий момент дело передано в суд для рассмотрения по существу.

На момент расследования уголовного дела в отношении подозреваемого мера пресечения не избиралась, применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]