Почти 8 тысяч нарушений миграционного законодательства выявила полиция в Приморье за 2018 год
Серия межведомственных рейдов под условным названием «Нелегал» прошла по всему Приморью. Специалисты подразделения по вопросам миграции проверили места пребывания и проживания иностранных граждан. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В 2018 году полицейские проверили около 3 тысяч объектов. Выявлены 7 тысяч 937 нарушений миграционного законодательства, в отношении 2 тысяч 520 из них судами общей юрисдикции принято решение о привлечении к административной ответственности с назначением штрафа с выдворением в форме самостоятельного контролируемого выезда за пределы Российской Федерации.
В ходе проверок мест пребывания и проживания иностранных граждан полиция выявила 586 нарушений правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации, а также 470 нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности.
Отметим, что за совершение административных правонарушений в сфере миграции в этом году в Приморье на иностранных граждан наложено штрафов на сумму свыше 51 млн рублей.
Так, в декабре 2018 года полицейские провели мероприятие по контролю над соблюдением требований миграционного законодательства РФ в городе Уссурийске. Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии по Приморскому краю провели профилактические рейды на территории городского округа.
Только в одном общежитии на улице Беляева специалисты подразделения по вопросам миграции обнаружили и доставили в отдел полиции 158 граждан Киргизии и Узбекистана.
99 граждан Узбекистана привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). В отношении нарушителей миграционного законодательства вынесено решение о наложении административного штрафа в размере 2000 рублей. Все иностранные граждане поставлены на дактилоскопический учет.
Рейдовые мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства, выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере миграции продолжаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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