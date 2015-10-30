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«Океан-2007» привез в Находку главный приз турнира по футболу «Сахалинская зима»

«Океан-2007» привез в Находку главный приз турнира по футболу «Сахалинская зима»

Фото: primsport.com

Открытый дальневосточный турнир по футболу среди мальчиков 2007-2008 г.р. «Сахалинская зима» прошёл в Южно-Сахалинске. Участие в соревнованиях приняли 10 команд из Приморского, Хабаровского краёв, Амурской и Сахалинской областей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на primsport.com.

Находкинский «Океан» сыграл на турнире девять игр и во всех одержал убедительные победы. Основным конкурентом наших футболистов стала команда хозяев турнира «Сахалин-2007», занявшая второе место со счётом 3:1. Бронзовый призёр — «СКА-Хабаровск-2007», игра с которыми завершилась со счётом 6:1.

Среди футболистов, проявивших себя на турнире наиболее ярко, судейская коллегия отметила находкинцев: «Лучшим игроком» турнира назван Владимир Колмаков, «Лучшим тренером» — Роман Куклин.

Команда Океан-2007 выражает огромную благодарность нашему спонсору ООО «Порт Ливадия» в лице генерального директора Васильева Василия Васильевича, коммерческому директору Абдулхакову Владимиру Георгиевичу и ДЮСШ «Океан», за оказанную финансовую помощь, для участия команды в турнире «Сахалинская зима 2018», прошедшем с 19—23 декабря 2018 г. в Южно-Сахалинске.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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