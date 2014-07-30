Юный четвероногий напарник будет работать с владивостокскими спасателями

Новый помощник – юный четвероногий напарник появился в рядах команды спасателей филиала Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.

Щенок по имени Борз Эдлер Шон родился 10 сентября 2018 года. До трёх месяцев он жил с мамой и братьями. Три недели назад его забрал новый хозяин – кинолог Владивостокского поисково-спасательного отряда Михаил Ищенко.

«Новоиспечённый спасатель Шон сразу приступил к тренировкам. Сейчас его основной задачей является социализация. Шон внимательно исследует мир, учится общаться с его обитателями, дружить с другими животными, и самое, главное – общаться с людьми. Последнему уделяется особое внимание. Собака-спасатель приручается к играм, потихоньку осваивая «курс молодого спасателя». В дальнейшем на этом строится обучение поиску, собака привыкает играть с посторонними людьми, и когда, они вдруг прекращают игру и прячутся, сама стремиться найти их», – подчеркнула начальник кинологического поисково-спасательного подразделения Владивостокского ДВРПСО Екатерина Воронцова.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, четвероногие напарники спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда регулярно проходят специальное обучение, участвуют в конкурсах и учениях. Они всегда готовы к действиям по предназначению и несут службу вместе с сотрудниками МЧС России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]