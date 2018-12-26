Программа "Детские Вести" . Новогодний выпуск
«Детские вести» завершают год новогодним выпуском. Юные корреспонденты выезжали на съёмки, записывали интервью, озвучивали тексты и монтировали сюжеты, а некоторые даже смогли попробовать себя в роли телеведущих.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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