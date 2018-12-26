Программа "Детские Вести" . Новогодний выпуск

Программа "Детские Вести"

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Информационно-познавательная программа ГТРК "Владивосток". Выходит на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Выходит в эфир с 16 августа 2016 года. Участниками и авторами сюжетов становятся школьники Приморского края. Они же являются и ведущими этого проекта.

Проект "Детские Вести" является преемником взрослой программы "Вести: Приморье" и создается в лучших традициях информационных программ.

В настоящее время зона вещания программы "Детские Вести" охватывает всю территорию Приморского края.

Телефон: 8 (914) 667-49-41