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Необычной красоты облака порадовали жителей Владивостока

Фото: ИА PrimaMedia

Необычной красоты облака порадовали жителей Владивостока. Редкое природное явление удалось запечатлеть на видео в районе Эгершельда.

"Это невысокие слоисто-кучевые облака. В 2018 году они наблюдались во Владивостоке дважды, — прокомментировали специалисты Примгидромета.
Необычной красоты облака, напоминающие не то чаек, не то морские волны, порадовали владивостокцев утром вторника, 25 декабря. Запечатлеть редкое для Владивостока природное явление удалось жителям Эгершельда".

Для справки:

Слоисто-кучевые облака — одна из десяти разновидностей облаков в мировой классификации. Они состоят из крупных гряд, пластин или хлопьев, разделённых просветами или сливающихся в сплошной серый волнистый покров. Обычно располагаются в нижнем ярусе на высоте менее 2 км. Как правило, осадки из них не выпадают, но из непросвечивающихся облаков может пойти небольшой снег или дождь. Толщина слоя слоисто-кучевых облаков составляет 500-1000 метров. Они образуются в результате волновых движений, возникающих в слоях инверсий или над подветренным склоном возвышенностей, а также вследствие растекания кучевых облаков. Состоят в основном из мелких капелек воды, зимой — переохлаждённых.

Видео ИА PrimaMedia

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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