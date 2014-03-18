Спасатели советуют рыбакам-любителям соблюдать правила безопасности на льду
В бухте Новик на острове Русский в рамках акции «Безопасный лёд» прошёл очередной профилактический рейд, в ходе которого спасатели побеседовали с любителями подлёдного лова на предмет бдительности и осторожности на льду.
Как сообщили в пресс-службе ДВРПСО МЧС России, данные мероприятия проходят с конца ноября, в будние дни и в каждые выходные в местах скопления рыбаков-любителей.
«В этом году в связи с погодными условиями, до сих пор имеются большие перепады температур. Лёд плохо формируется, сейчас он есть только в закрытых частях отдельных бухт. Нами регулярно производится мониторинг с помощью судов на воздушной подушке, вертолётов и патрулирования спасателями в местах скопления людей. Как показывает практика большие перепады температур и сильный ветер создают большую опасность взлома льда и не позволяют сформироваться толщине льда. В этом году уже неоднократно под воду проваливались автомобили и были отрывы льдин, в частности в районе Седанки в бухте Суходол, где несколько десятков человек оказались оторванными, но благоприятная обстановка позволила им самостоятельно выйти на берег.
Мы ещё раз напоминаем гражданам, о том, как себя вести на льду, о строгом соблюдении правил безопасности и том, какой должна быть толщина льда. Следует осознавать, что тонкий лёд – это лёд меньше семи сантиметров, для выхода группы рыбаков на лёд его толщина должна составлять не меньше 10 сантиметров. Мы призываем людей помнить об этом и беречь свои жизни», – спасатель международного класса Владивостокского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО Анатолий Морозов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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