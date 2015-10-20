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Дальневосточные таможенники отмечают рост попыток контрабанды дериватов в Китай

Дальневосточные таможенники отмечают рост попыток контрабанды дериватов в Китай

Фото: Пресс-группа погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) с начала года изъяла контрабанду частей диких животных и женьшеня на 115,5 млн руб., таможенники отмечают рост попыток нелегального вывоза дериватов,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"Относительно прошлых лет мы отмечаем увеличение партий контрабанды, как их веса, так и количества. Если есть спрос, значит, есть предложение, в этом вижу причину", - сообщил в среду журналистам исполняющий обязанности начальника ДВОТ Алексей Кураев.

Так, в этом году таможенники предотвратили попытку вывоза в Китай крупнейшей за последние годы партии частей редких животных - амурских тигров, гималайских медведей, изюбра. Ущерб от истребления этих животных оценивается не менее чем в 60,5 млн руб.

В основном, дериваты пытаются контрабандно вывезти в КНР, добавил А.Кураев.

За 11 месяцев этого года таможенники на Дальнем Востоке пресекли 14 попыток незаконного вывоза флоры и фауны, это корни дикорастущего женьшеня, дериваты тигров, медведей, железы самцов кабарги, рога сайгака.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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