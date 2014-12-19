В Приморье началась продажа билетов на рейсы краевой авиации в 2019 году

Продажа авиабилетов на полеты по внутрикраевым маршрутам на январь-март 2019 года началась в Приморье.

В следующем году сохранятся все 13 маршрутов внутрикраевых авиарейсов. Как сообщили в администрации края, рейсы продолжат выполнять авиакомпания «Аврора» на самолетах DHC-6 и «Дальнереченск Авиа» на самолете Ан-2 и вертолете Ми-8.

На субсидирование полетов по краю в следующем году в региональном бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей. Это позволит сохранить доступную для пассажиров стоимость авиабилетов.

Продажу билетов на рейсы в январе-марте открыла авиакомпания «Аврора». Их стоимость в одну сторону:

– Владивосток – Кавалерово (ежедневно) – 1 717 рублей;

– Владивосток – Дальнегорск (ежедневно) – 2 076 рублей;

– Владивосток – Преображение (пять раз в неделю: вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье) – 1 478 рублей;

– Владивосток – Дальнереченск (два раза в неделю: понедельник, среда) – 1 559 рублей:

– Владивосток – Пластун (два раза в неделю: четверг, суббота) – 2 082 рубля;

– Владивосток – Терней (шесть раз в неделю: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье) – 2 397 рублей;

– Терней – Амгу (один раз в неделю – вторник) – 740 рублей;

– Терней – Светлая (четыре раза в неделю: понедельник, четверг, пятница, суббота) – 1 393 рубля;

– Терней – Единка (один раз в неделю – воскресенье) – 1 664 рубля;

– Дальнереченск – Восток (два раза в неделю: понедельник, среда) – 1 265 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]