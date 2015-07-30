Во Владивостоке иностранец пытался дать взятку полицейскому

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОП №5 УМВД России по городу Владивостоку в ходе оперативно-розыскного мероприятия задержали гражданина одной из стран Средней Азии. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Желая уйти от ответственности за нарушение миграционного законодательства, он предложил сотруднику полиции деньги — 11 тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки. Факт попытки дачи взятки должностному лицу зафиксирован в установленном порядке.

Следственным отделом по Советскому району города Владивостока СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю в отношении 24-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, не доведенное до конца по не зависящим от лица обстоятельствам).

За дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет с крупным штрафом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]