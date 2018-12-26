ГТРК "Владивосток" приглашает телезрителей на главный новогодний телевечер
ГТРК "Владивосток" приглашает телезрителей на главный новогодний телевизионный вечер. Включайте телевизор 29 декабря в 22.00 на телеканале "Россия 24".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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