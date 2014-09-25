Клубнику будут выращивать в Приморье круглый год по новейшим японским технологиям
Исследование по адаптации и внедрению новейших японских технологий выращивания клубники в условиях российского Дальнего Востока проведут в Дальневосточном федеральном университете. Протокол о намерении реализовать совместный экспериментальный проект подписали ректор ДВФУ Никита Анисимов и ректор Токийского университета сельского хозяйства (NODAI, Япония) Кацуми Такано 23 декабря. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу университета.
Планируется, что японская сторона передаст ДВФУ экспериментальную теплицу для установки в кампусе университета на о. Русский. Наряду с Университетом NODAI в совместном проекте примут участие несколько компаний-поставщиков клубники и материалов для теплицы: HOB, Hitachi Triple Win Corp., Sakura Plastics & Aluminium. В свою очередь, NODAI предоставит ДВФУ эксклюзивные технологии и технические ноу-хау по выращиванию клубники, а также окажет помощь в проведении эксперимента. В научной работе примут участие преподаватели и ученые Школы естественных наук, Инженерной школы и Школы биомедицины. Совместно исследователи двух стран определят, насколько японские технологии эффективны для выращивания клубники в дальневосточных регионах.
Благодаря сотрудничеству результаты исследований могут быть внедрены в полномасштабное производство и обеспечат устойчивое круглогодичное выращивание экологически чистой ягоды для населения Дальнего Востока России, отмечают в университете.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.12.2017 Никита Анисимов назначен ректором ДВФУ
-
20.11.2017 В Приморье запускают уникальный стартап
-
30.08.2017 Российские и японские ученые проведут исследования сельхозземель на Дальнем Востоке
-
12.01.2017 В ДВФУ будет создан центр подготовки приморских паралимпийцев
-
04.02.2015 В Дальневосточном университете российские и индийские ученые будут совершенствовать лекарства
-
25.09.2014 Представительства Дальневосточного федерального университета могут появиться на Гуаме и Фиджи
Добавить комментарий