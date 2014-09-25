Клубнику будут выращивать в Приморье круглый год по новейшим японским технологиям

Исследование по адаптации и внедрению новейших японских технологий выращивания клубники в условиях российского Дальнего Востока проведут в Дальневосточном федеральном университете. Протокол о намерении реализовать совместный экспериментальный проект подписали ректор ДВФУ Никита Анисимов и ректор Токийского университета сельского хозяйства (NODAI, Япония) Кацуми Такано 23 декабря. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу университета.

Планируется, что японская сторона передаст ДВФУ экспериментальную теплицу для установки в кампусе университета на о. Русский. Наряду с Университетом NODAI в совместном проекте примут участие несколько компаний-поставщиков клубники и материалов для теплицы: HOB, Hitachi Triple Win Corp., Sakura Plastics & Aluminium. В свою очередь, NODAI предоставит ДВФУ эксклюзивные технологии и технические ноу-хау по выращиванию клубники, а также окажет помощь в проведении эксперимента. В научной работе примут участие преподаватели и ученые Школы естественных наук, Инженерной школы и Школы биомедицины. Совместно исследователи двух стран определят, насколько японские технологии эффективны для выращивания клубники в дальневосточных регионах.

Благодаря сотрудничеству результаты исследований могут быть внедрены в полномасштабное производство и обеспечат устойчивое круглогодичное выращивание экологически чистой ягоды для населения Дальнего Востока России, отмечают в университете.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]