В Находке завершили самую масштабную программу капремонта кровель в Приморье. Жильцы 51 дома получили в подарок к Новому году надёжные тёплые крыши.

Дом номер 17-а по улице Бабкина в далёком 1978 году впервые увидел своих жильцов. За 40 лет он прошёл испытание на прочность, изменчивым в этих местах климатом. И если стены выдержали, то крыша за это время сильно износилась. В план капитального ремонта дом попал только в этом году.

Светлана Герасименко, житель дома №17-а ул. Бабкина п. Врангель: «Теплее однозначно стало. Просто мы не можем оценить всей прелести нашей крыши, потому что ждём весны, как это всё будет. Мы живём на пятом этаже и натерпелись, конечно, мы здорово. Восемь лет мы здесь живём и все восемь лет мы мучились отсутствием крыши. А теперь у нас такая красота есть. Мы очень рады».

В планы капитального ремонта в этом году администрация Находки включила не только этот дом, но и жилые объекты в различных частях городского округа. Так, у 13 домов теперь вместо плоских кровель двускатные. Крыша с двумя уклонами в условиях приморского климата показала себя эффективнее, поскольку обеспечивает наилучшие условия для схода снега и воды.

Антон Шевченко, начальник управления ЖКХ администрации Находкинского городского округа: «За этот год выполнен очень большой объём работ. 51 дом отремонтирован, что очень неплохо. Затраты составили где-то больше 250 миллионов рублей. При этом основной ремонт кровель выполнялся это замена изношенных мягких кровель на скатные».

Новые конструкции, выполнены с использованием современных материалов и технологий. Прослужат они 15 лет и более. Администрация городского округа останавливаться на этом не собирается, на будущий год уже намечены жилые объекты, где необходимо заменить кровлю.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]