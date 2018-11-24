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ТОФ наладил контакт с надзорными органами для возвращения косаток и белух из приморской "китовой тюрьмы" в океан

ТОФ наладил контакт с надзорными органами для возвращения косаток и белух из приморской

Командование Тихоокеанского флота взаимодействует с целым рядом служб и ведомств по возвращению в океан незаконно выловленных 11 косаток и 87 детенышей белух из вольеров бухты Средней в Приморье, так называемой "китовой тюрьмы". Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"Организовано взаимодействие с представителями Следственного комитета, Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой, управлением Росприроднадзора по Приморскому краю, Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю", - говорится в ответе Тихоокеанского флота на запрос руководителя региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрия Лисицына.

В документе уточняется, что ТОФ готов выделить силы и средства на то, чтобы вывезти животных в море и отпустить, но пока ожидает решения ряда вопросов: куда и сколько животных необходимо транспортировать, какое необходимо оборудование, каких специалистов нужно задействовать.

Напомним, в вольерах в бухте Средняя в Приморье содержится около 90 детенышей белух и 11 косаток. Экологи утверждают, что животные содержатся незаконно. Разбирательство ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Решение о реабилитации и реинтродукции не принято, морские млекопитающие остаются в собственности отловщиков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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