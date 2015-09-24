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Китайская компания COFCO наладила поставки зерна из Приморья

Китайская компания COFCO наладила поставки зерна из Приморья

Фото: ChinaLogist

Китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов (COFCO) организовала поставки зерна из Приморья в КНР. Первое судно, груженное почти 4 тысячами тоннами приморской кукурузы, уже отправилось в провинцию Хэбэй. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«COFCO – это один из крупнейших производителей продуктов питания в Китае. Компания неоднократно выражала заинтересованность в развитии торговли с Приморьем. Мы много раз встречались с ними, обсуждали конкретные детали будущего взаимодействия, и вот первый сухогруз с приморской кукурузой отправился в китайскую провинцию Хэбэй», – директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков. 

По его словам, данная поставка – это только первый шаг в развитии сотрудничества между COFCO и приморскими предприятиями. Компания планирует осуществлять транзит приморского зерна на постоянной основе. Кроме того, партнеры по-прежнему намерены наладить поставку продуктов питания из Приморья в Китай, а также реализовать сельскохозяйственные проекты в крае.

Как отмечают сами китайские партнеры, отправка сырья стала конкретным примером реализации компанией COFCO государственной стратегии «Один пояс, один путь» и договоренностей между главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином о развитии сотрудничества.

Добавим, в этом году компания COFCO также открыла свое представительство во Владивостоке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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