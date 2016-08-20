В Тавричанке утонули пять автомобилей любителей зимней рыбалки
Пять автомобилей ушло под лед в Тавричанке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.
Как рассказывает очевидец этих страшных событий на видео, ночью из-подо льда доставали одну машину, позже, с утра в общей сложности под лед «нырнули» еще четыре автомобиля.
О пострадавших не сообщается.
Видео - dps_vl.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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