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В Находке подростки обворовали школу

В Находке подростки обворовали школу

Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних, которые обвиняются в краже с незаконным проникновение в помещение.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигуранты уголовного дела в июне 2018 года в течение нескольких дней поочередно забирались по выстроенным ранее партам на крышу пристройки школы, после чего через незакрытое окно проникали в архивное помещение, откуда похитили три коробки со школьными моноблоками.

Несовершеннолетние причинили ущерб школе на общую сумму 101 тыс. рублей.

Вину по предъявленному обвинению фигуранты признали полностью. Ущерб по уголовному делу погашен в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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