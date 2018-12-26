Труд несовершеннолетних используют при незаконной заготовке ёлок в Приморском крае

Труд несовершеннолетних подростков используют при незаконной заготовке ёлок в Приморском крае. К таким выводам пришли инспекторы оперативных групп, которые в эти дни патрулируют лесные участки. Сегодня специалисты работали в Шкотовском районе — место преступления обнаружили в десяти километрах от села Многоудобное. Здесь для новогодних ёлок спиливают на большой высоте макушки еловых деревьев.

"Вот на такое дерево взрослый человек вряд ли полезет, оно или сломается, или ветки обломаются. А залазят на высоту 3-4 метра, оттуда можно больно упасть. Скорее всего подростки, потому что их тонкие ветки держат".

Подробный репортаж смотрите в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» сегодня, в 21.45 на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]