Арендаторы пляжа «Юбилейный» подали кассационную жалобу на решение о сносе гостиницы и летних построек

В среду, 26 декабря, арендаторы пляжа «Юбилейный» подали кассационную жалобу в Арбитражный суд Дальневосточного округа в Хабаровске по поводу решения о сносе спорных сооружений. Бизнесмены, несмотря на отказ в апелляции во Владивостоке, намерены отстоять контейнерную гостиницу и летние кафе.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, 26 декабря в Арбитражный суд Дальневосточного округа была направлена новая жалоба по поводу решения о сносе спорных временных объектов на пляже «Юбилейный». В июле этого года Арбитражный суд Приморского края вынес решение снести контейнерную гостиницу, кафе с верандой, будки охраны, туалет и деревянный настил. Бизнесмены попытались оспорить постановление в пятом Арбитражном апелляционном суде, однако и он оставил решение без изменений.

Слушания по кассационной жалобе начнутся ориентировочно в январе. Точная дата будет определена позднее.

Отметим, на самом последнем слушании представители администрации города сообщили о новом обстоятельстве – в границах участка, где стоят спорные объекты, находится охранная зона тепловых сетей, в которой, согласно постановлению Минстроя, запрещено возводить временные постройки. Защита предпринимателей считает довод мэрии абсурдным, так как в этом случае на участке вообще нельзя будет возводить капитальные сооружения, утверждать здесь рекреационную зону или публичный сервитут. Последний был установлен городскими властями в 2015 году, а в 2018-м его сократили по заявлению бизнесменов.

Напомним, в конце ноября 2017 года начался процесс в Арбитражном суде Приморского края. Мэрия потребовала снести незаконные объекты с территории «Юбилейного», в том числе и под предлогом установленного в этом районе публичного сервитута – то есть постройки затрудняют свободный проход. Через полгода громкого процесса бывший глава города Виталий Веркеенко и бизнесмены нашли компромисс, договорившись расширить зону общего доступа для гуляющих и продолжить благоустройство территории. Тем не менее в суде баталии не прекратились, а 11 июля 2018-го было оглашено постановление: контейнерную гостиницу и ряд объектов на пляже необходимо снести.

Виталий Веркеенко, комментируя решение суда, тогда ответил, что администрация полностью выполнила свои обязательства перед арендаторами, но каждый объект должен быть возведен законно, в противном случае он будет снесен. Он также напомнил, что рекомендовал арендаторам благоустраивать пляж по проекту КБ «Стрелка». Коммерсанты в свою очередь сообщили, что финансово не потянут решение проектировщиков, поскольку проект разрабатывался без учета того, что земля находится в коммерческом пользовании. Также бизнесмены считают, что решение суда будет только мешать благоустройству территории «Юбилейного» пляжа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]