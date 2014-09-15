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В Большом Камне возбуждено уголовное дело по факту убийства

В Большом Камне возбуждено уголовное дело по факту убийства

22 декабря 2018 года в квартире дома на улице Центральной в поселке Путятин обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти  в виде перелома черепа и ножевыми ранениями тела. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, подозреваемый задержан. По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого  меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проведен осмотр места происшествия,  назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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