В Большом Камне возбуждено уголовное дело по факту убийства
22 декабря 2018 года в квартире дома на улице Центральной в поселке Путятин обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде перелома черепа и ножевыми ранениями тела. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, подозреваемый задержан. По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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