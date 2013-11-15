В преддверии Нового года во Владивостоке ожидаются глухие автопробки
В последние две недели декабря во Владивостоке традиционно наблюдается рост числа поездок. Это связано с предновогодним ажиотажем и проведением Новогодних праздничных мероприятий. Вырастает количество автомобилей, прибывающих из других районов нашего края. Основной пик транспортной загруженности приходится именно на этот период. В связи с этим дорожная ситуация в городе будет напряженной, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Помимо утренних и вечерних часов, пик загрузки дорог будет наблюдаться и в дневное время. Возможны локальные затруднения движения около крупных торговых центров и развлекательных заведений. Кроме того, на состояние аварийности может негативно влиять ухудшение погодных условий, что может привести к осложнению дорожной ситуации во внепиковые часы.
Такая тенденция сохранится вплоть до последних чисел месяца. Госавтоинспекция Владивостока рекомендует гостям и жителям дальневосточной столицы учитывать заторы на дорогах при планировании поездок на личном автотранспорте, по возможности пользоваться общественным транспортом.
В полиции подчеркнули, что автотранспорт, припаркованный в нарушение ПДД РФ, будет помещен на стоянку временного задержания транспортных средств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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