Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 20:07
  0

На уссурийском кладбище произошел пожар

Фото: mark2_che

Пожар произошел на кладбище в Уссурийске, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che.

Как говорят очевидцы, снявшие на видео распространение огня, пал начался на одной из могил — там якобы загорелись баллоны с газом. Огонь распространился на расположенные рядом захоронения, там горела сухая листва, деревянные кресты тоже начали заниматься. Снявшие происходящее на видео были озабочены тем, что от огня могут пострадать могилы и памятники, наводящиеся на местном кладбище.

Видео - mark2_che.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря