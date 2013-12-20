На уссурийском кладбище произошел пожар

Пожар произошел на кладбище в Уссурийске, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che.

Как говорят очевидцы, снявшие на видео распространение огня, пал начался на одной из могил — там якобы загорелись баллоны с газом. Огонь распространился на расположенные рядом захоронения, там горела сухая листва, деревянные кресты тоже начали заниматься. Снявшие происходящее на видео были озабочены тем, что от огня могут пострадать могилы и памятники, наводящиеся на местном кладбище.

Видео - mark2_che.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]