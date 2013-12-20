На уссурийском кладбище произошел пожар
Пожар произошел на кладбище в Уссурийске, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che.
Как говорят очевидцы, снявшие на видео распространение огня, пал начался на одной из могил — там якобы загорелись баллоны с газом. Огонь распространился на расположенные рядом захоронения, там горела сухая листва, деревянные кресты тоже начали заниматься. Снявшие происходящее на видео были озабочены тем, что от огня могут пострадать могилы и памятники, наводящиеся на местном кладбище.
Видео - mark2_che.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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