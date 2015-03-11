Рождественская выставка открылась в Приморском отделении Союза художников России. Праздничное настроение создают зимние пейзажи, авторские куклы и необычные инсталляции. Но больше всего внимание зрителей привлекает коллекция старинных елочных игрушек. Все подробности в следующем репортаже.

Эти игрушки уже не просто елочные украшения, а настоящие раритеты из собрания известного владивостокского коллекционера Ирины Кейчиной. 15 лет назад все началось с желания показать детям игрушки своей юности.

Ирина Кейчина, коллекционер: «Мы полностью собрали в прошлом году серию «Чиполлино» — мечта любого советского ребенка. Это самая большая серия игрушек на прищепках. В стране всего несколько полных коллекций».

Самые старые экземпляры — дореволюционные игрушки из дрезденского картона. Послевоенные фигурки ручной работы из ваты. Пополнять коллекцию помогают друзья и даже незнакомые люди. После каждой подобной выставки зрители дарят семье Кейчиных сокровища своего детства.

Анна Варламова, житель г. Владивосток: «Очень приятно увидеть то, что мы наблюдали, когда нам было по семь, по десять лет, когда мы были маленькие. Очень приятно вернуться в детство».

Праздничную атмосферу вернисажа создает необычный экспонат — световое панно из яичной скорлупы. Радует глаз и символ наступающего года. Веселые свинки повсюду — и в живописи, и в керамике.

Галина Добрынина, член Союза художников РФ: «Вот эти барышни дымковские, в основе этой фигурки. Хрюша — она тоже, как барышня. Это уже стало традицией. Сувенир года я делаю всегда, каждый год».

Как всегда, на рождественской выставке — обилие зимних пейзажей. На холстах и бумаге главное, чего так не хватает приморцам в канун праздников — белый и пушистый снег. Зарядиться новогодним настроением можно ежедневно в залах Союза художников до 14 января.

Виктории Шандыбиной

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]