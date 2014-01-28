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В Находке сгорело кафе на проспекте Мира

В Находке сгорело кафе на проспекте Мира

Фото: dpskontrol_125rus

27 декабря в 03.38 на пульт пожарной охраны города Находка поступило сообщение о возгорании кафе на проспекте Мира. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 10 минут. Наблюдалось открытое горение веранды и кровли строения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, проведя разведку внутри горящих помещений, огнеборцы никого не обнаружили.

В 04.32 пожар был локализован, а в 05.52 ликвидировано открытое горение. В настоящий момент ведётся разбор и проливка конструкций. Общая площадь пожара составила 450 кв.м. Пострадавших нет.

Всего при тушении было задействовано 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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