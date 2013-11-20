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В лобовом столкновении автомобилей в Приморье пострадала женщина

В лобовом столкновении автомобилей в Приморье пострадала женщина

Фото: @ak_vdk

В Уссурийске в лобовом столкновении автомобилей пострадала женщина. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленинградская—Агеева.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм аварийных комиссаров, Toyota Alphard выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с Honda HR-V. В аварии пострадала женщина из HR-V, а два столкнувшихся автомобиля получили серьезные повреждения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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