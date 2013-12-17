Во Владивостоке в ДТП пострадала беременная женщина
Во Владивостоке в районе Сахалинской, 11 произошло ДТП с пострадавшими.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, со стороны Борисенко поднимался Nissan March, за рулем которого сидела девушка.
В какой-то момент March выехал на встречную полосу и столкнулась с Allion, тот отлетел в припаркованную Corona, а сама виновница врезалась в Crossroad.
На место ДТП прибыли полицейские и скорая помощь. Девушка-водитель Nissan March от медосвидетельствования отказалась.
В результате аварии пострадала беременная женщина, находившаяся в одной из машин, сама же виновница отделалась ушибами.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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