Рубрика «Мнение»: Александр Брюханов: «Получить награду вместе с самим Кшиштофом Занусси для меня большая честь»
Рубрика «Мнение»: Александр Брюханов, директор Приморской публичной библиотеки им.Горького, заслуженный работник культуры РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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