Рекламный щит упал на стоящие под ним автомобили во Владивостоке
Рекламный щит упал на стоящие под ним автомобили во Владивостоке на ул. Запорожской.
На видео, снятом очевидцем, запечатлено полотно и деревянная конструкция, упавшая на два автомобиля. Возможно, одной из причин падения стал сильный ветер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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