Рекламный щит упал на стоящие под ним автомобили во Владивостоке на ул. Запорожской.

На видео, снятом очевидцем, запечатлено полотно и деревянная конструкция, упавшая на два автомобиля. Возможно, одной из причин падения стал сильный ветер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]