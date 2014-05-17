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Рекламный щит упал на стоящие под ним автомобили во Владивостоке

Фото: dps_vl

Рекламный щит упал на стоящие под ним автомобили во Владивостоке на ул. Запорожской.

На видео, снятом очевидцем, запечатлено полотно и деревянная конструкция, упавшая на два автомобиля. Возможно, одной из причин падения стал сильный ветер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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