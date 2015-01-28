«Вести: Приморье. Интервью»: На 995 рублей в среднем увеличится пенсия неработающих пенсионеров
«Вести: Приморье. Интервью» с Галиной Никитченко, заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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