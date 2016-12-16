Более 14 граммов гашиша обнаружили находкинские таможенники на судне в порту Находка

14,2 грамма гашишного масла обнаружили находкинские таможенники при оформлении российского судна на убытие в охотоморскую экспедицию. Наркотик принадлежал члену экипажа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

Медицинский шприц с темно-зеленым веществом таможенники обнаружили в машинном отделении судна. Эксперты установили, что изъятое вещество является маслом каннабиса (гашишное масло). Владелец наркотика сообщил, что взял в рейс гашиш для личного употребления, зная об уголовной ответственности.

Крупным размером для гашишного масла является масса свыше 5 граммов. В отношении моряка таможня возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Нарушителя закона ждет наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]