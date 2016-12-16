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Более 14 граммов гашиша обнаружили находкинские таможенники на судне в порту Находка

Более 14 граммов гашиша обнаружили находкинские таможенники на судне в порту Находка

Фото: Находкинская таможня

14,2 грамма  гашишного масла обнаружили находкинские таможенники при оформлении российского судна на убытие в охотоморскую экспедицию.    Наркотик принадлежал члену экипажа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

Медицинский шприц с темно-зеленым веществом таможенники обнаружили    в машинном отделении судна.  Эксперты установили, что изъятое вещество является  маслом каннабиса (гашишное масло). Владелец  наркотика сообщил, что взял в рейс гашиш для личного употребления, зная об уголовной ответственности.

Крупным размером для гашишного масла является  масса свыше  5 граммов. В отношении моряка таможня  возбудила уголовное дело по  ч.3 ст. 229.1 УК РФ  (контрабанда наркотических средств).   Нарушителя  закона  ждет наказание в виде лишения  свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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