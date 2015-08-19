Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел тренировку по борьбе за живучесть на переходе морем
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с флагманским ракетным крейсером "Варяг" в ходе дальнего похода провел тренировки экипажа по борьбе за живучесть корабля.
Как сообщает пресс-служба ТОФ, ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" провели тренировки в соответствии с планом дальнего похода.
При получении вводной аварийные партии отработали порядок действий при возникновении пожара в отсеках, провели тренировку по ликвидации пробоины на корабле и откачке поступающей забортной воды.
В ходе занятий военнослужащие выполнили временные нормативы по сбору аварийной команды и ее экипировке, герметизации условно горящего отсека, а также устранение пробоины наложением пластыря.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход 1 октября 2018 года. Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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