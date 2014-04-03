423 жителя Приморья обратились на телефон антинаркотической линии

В Приморье полиция подвела итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». В период ее проведения жители Приморья обращались за помощью к врачам-наркологам и специалистам по профилактике наркомании, а также сообщали в органы внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За время проведения второго этапа акции в полицию поступило 423 обращения приморцев, 128 из них — по фактам возможного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. По результатам проверок полицейские выявили 41 преступление, связанное со сбытом и хранением наркотиков и содержанием наркопритонов.

Так, сотрудниками Управления наркоконтроля краевой полиции на территории Артемовского городского округа с поличным задержан гражданин по подозрению в сбыте героина на территории Владивостока и Артемовского городского округа. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В ходе проведения акции проверено 1178 мест массового пребывания молодежи, выявлено и пресечено 161 административное правонарушение в сфере оборота наркотиков. Из незаконного оборота выведено около 2 кг наркотиков и психоактивных веществ.

Работа по выявлению и пресечению наркопреступлений продолжается. Так, в 2018 году на территории края за правонарушения, связанные с потреблением наркотиков, составлено 3733 протоколов. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 122 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]