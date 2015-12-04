Приморские ученые в 2019 году испытают устройства для управления поведением рыб и морских млекопитающих

Ученые планируют в 2019 году во Владивостоке испытать эффективность акустических устройств для управления поведением морских млекопитающих и рыб, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

"В следующем году рассчитываем провести испытания таких устройств как на полигоне, так и на промысле", - рассказал представитель Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-центр).

Ученые ТИНРО-центра и Дальрыбвтуза сейчас разрабатывают компактные пневмоакустические устройства, имитирующие биологические сигналы различных рыб и хищных китообразных.

Подобные имитаторы звука могут использоваться для повышения эффективности рыбного промысла, а также для изучения морских млекопитающих.

Специалисты разрабатывают два вида устройств, одни предназначены для привлечения и концентрации рыб в определенных акваториях, вторые имитируют сигналы дельфинов, которыми ослабляют подвижность рыб во время охоты.

Ранее ученые смогли определить, какие именно сигналы издают китообразные во время охоты, а какие сигналы рыбы используют для коммуникации.

Эксперименты по оценке воздействия акустических имитаторов на поведение рыб планируется провести на межведомственном морском полигоне биогидроакустических исследований на острове Русский, на базе исследований морских млекопитающих Приморского океанариума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]