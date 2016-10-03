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Приморец незаконно рубил лес в промышленных масштабах

Приморец незаконно рубил лес в промышленных масштабах

В Приморском крае вступил в силу приговор обвиняемому в незаконной рубке лесных насаждений в промышленном масштабе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции и прокуратуры города Дальнегорска была выявленная незаконная рубка лесных насаждений в распадке Шубинка Дальнегорского городского округа. В ходе следствия установлено, что руководитель лесозаготовительной бригады распорядился проклеймить деревья, заведомо зная, что они не назначены в рубку.

Спиленные деревья хранились в лесу с целью последующего сбыта. 32-летний местный житель не смог предоставить полицейским документы на законное право вырубки деревьев породы дуб.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело. Полицейскими изъята лесозаготовительная техника.

В ходе следствия доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению экологического преступления. Причиненный лесному фонду Российской Федерации ущерб составил 6 192 686 рублей.

Подсудимый признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с возмещением материального ущерба в размере 6 192 686 рублей с зачислением в бюджет Дальнегорского городского округа.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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