Приморец незаконно рубил лес в промышленных масштабах

В Приморском крае вступил в силу приговор обвиняемому в незаконной рубке лесных насаждений в промышленном масштабе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции и прокуратуры города Дальнегорска была выявленная незаконная рубка лесных насаждений в распадке Шубинка Дальнегорского городского округа. В ходе следствия установлено, что руководитель лесозаготовительной бригады распорядился проклеймить деревья, заведомо зная, что они не назначены в рубку.

Спиленные деревья хранились в лесу с целью последующего сбыта. 32-летний местный житель не смог предоставить полицейским документы на законное право вырубки деревьев породы дуб.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело. Полицейскими изъята лесозаготовительная техника.

В ходе следствия доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению экологического преступления. Причиненный лесному фонду Российской Федерации ущерб составил 6 192 686 рублей.

Подсудимый признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с возмещением материального ущерба в размере 6 192 686 рублей с зачислением в бюджет Дальнегорского городского округа.

Приговор вступил в законную силу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]