Анонс на 28 декабря

28—29 декабря г. Владивосток, легкоатлетический манеж стадиона «Динамо» (ул. Адмирала Фокина, 1). Чемпионат и Первенство Приморского края по легкой атлетике в помещении.

28—29 декабря г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Самрау-УГНТУ» Уфа. Чемпионат России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд. Начало в 17.00.

28 декабря — Международный день кино.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]