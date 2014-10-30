Приморец сдавал несуществующую квартиру
К полицейским Артема обратилась местная жительница, она рассказала, что попала на удочку интернет-мошенника. Полицейские установили, что потерпевшая увидела на одном из Интернет-сайтов объявление о сдаче в наем квартиры. Позвонив по указанному адресу, женщина договорилась с арендодателем и перечислила предоплату в размере 10 тысяч рублей. После этого гражданин, разместивший объявление, перестал выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении преступления.
Им оказался 25-летний житель Спасска-Дальнего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания.
Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Установлена причастность подозреваемого к четырем эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 40 тысяч рублей.
В настоящее время расследование продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.10.2018 В Приморье задержали мошенницу, обманывавшую людей с помощью интернета
-
27.02.2018 Перед судом предстанет житель Уссурийска, обвиняемый в мошенничестве с арендой жилья
-
08.01.2018 В Приморье задержан арендодатель-мошенник
-
06.06.2017 Полиция Владивостока ищет пострадавших от действий мошенника
-
14.04.2017 Житель Артема, обвиняемый в серии мошенничеств, предстанет перед судом
-
30.10.2014 Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемого в мошеннических действиях с недвижимостью
Добавить комментарий