Приморец сдавал несуществующую квартиру

К полицейским Артема обратилась местная жительница, она рассказала, что попала на удочку интернет-мошенника. Полицейские установили, что потерпевшая увидела на одном из Интернет-сайтов объявление о сдаче в наем квартиры. Позвонив по указанному адресу, женщина договорилась с арендодателем и перечислила предоплату в размере 10 тысяч рублей. После этого гражданин, разместивший объявление, перестал выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении преступления.

Им оказался 25-летний житель Спасска-Дальнего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Установлена причастность подозреваемого к четырем эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 40 тысяч рублей.

В настоящее время расследование продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]