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Настоящая зима: морозы продержатся в Приморье до конца недели

Настоящая зима: морозы продержатся в Приморье до конца недели

Сегодня, 27 декабря, и ближайшие сутки синоптическая ситуация существенно меняться не будет. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", циклон над Охотским морем продолжит углубляться, а сибирский антициклон станет ещё мощнее. Барические градиенты давления над Приморьем увеличатся. В большинстве районов сохранится сильный ветер. Северо-восточными ветрами на север края будут выноситься облачные гряды охотоморского циклона, местами пройдёт небольшой снег. Температурный фон в ближайшие дни в Приморье останется на уровне прошедших суток.

Во Владивостоке сегодня и завтра сохранится ясная, ветреная погода. Сегодня во второй половине дня максимальная температура воздуха достигнет вчерашних значений. Минимальная температура останется на уровне предыдущей ночи. Завтра днём в краевой столице будет немного теплее, чем сегодня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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