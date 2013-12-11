Настоящая зима: морозы продержатся в Приморье до конца недели
Сегодня, 27 декабря, и ближайшие сутки синоптическая ситуация существенно меняться не будет. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", циклон над Охотским морем продолжит углубляться, а сибирский антициклон станет ещё мощнее. Барические градиенты давления над Приморьем увеличатся. В большинстве районов сохранится сильный ветер. Северо-восточными ветрами на север края будут выноситься облачные гряды охотоморского циклона, местами пройдёт небольшой снег. Температурный фон в ближайшие дни в Приморье останется на уровне прошедших суток.
Во Владивостоке сегодня и завтра сохранится ясная, ветреная погода. Сегодня во второй половине дня максимальная температура воздуха достигнет вчерашних значений. Минимальная температура останется на уровне предыдущей ночи. Завтра днём в краевой столице будет немного теплее, чем сегодня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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