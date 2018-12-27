Камерный хор "Коллаж" готовится к юбилейному концерту
"Приморью - 80! Наша история!": Камерный хор "Коллаж" готовится к юбилейному концерту.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.12.2018 Хор «Коллаж»: Наука тоже может петь!
-
12.12.2018 Единственный в Приморье поющий коллектив ученых готовится к юбилейному концерту
-
22.10.2018 «Приморью — 80! Наша история»:Валентина Шарова об интересных страницах истории Пограничного района"
-
03.03.2018 "Приморью - 80! Наша история": молодость и опыт: педагоги и ученые
-
19.02.2018 «Приморью — 80! Наша история»: Островитяне с Путятина
-
24.01.2018 «80 лет Приморью. Наша история»: Имя Штирлица в истории Владивостока
Добавить комментарий