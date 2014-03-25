Передвижная химико-радиометрическая лаборатория появилась в Приморье. Сейчас специалисты устанавливают необходимое оборудование и тестируют его. За ходом подготовительных работ наблюдали наши корреспонденты.

Сегодня у Юрия Гаара настоящий праздник, правда, на работе. В распоряжение его отдела поступил новенький автомобиль, да не простой. Передвижная химико-радиометрическая лаборатория на базе огромного проходимого «КамАЗа» стала настоящим новогодним подарком.

Юрий Гаар, начальник химико-радиометрической лаборатории ГО ЧС Приморского края: «На территории Приморья есть ряд производственных объектов, где возможно химическое и радиоактивное заражение местности. Плюс соседние государства. Китай периодически производит слив токсичных отходов, что приводит к загрязнению рек в нашем регионе».

И именно эта лаборатория будет проводить оценку состояния окружающей среды.

- Это комплект для отбора проб почвы, воды и воздуха.

Сотрудники лаборатории на колесах будут не просто собирать пробы, но и проводить экспресс анализ. А все полученные данные смогут моментально отправлять во Владивосток по высокоскоростному интернету. А на случай его отключения, в авто предусмотрена радио связь.

Сергей Неминущий, главный специалист отдела систем управления оповещения ГО ЧС Приморского края: «Для дальней зоны используется коротковолновая радиостанция «Айком», которая позволяет обеспечивать связь между Владивостоком и Хабаровском».

Для своевременного контроля радиационно-химической обстановки передвижную лабораторию приобрела администрация края более чем за 13 миллионов рублей. Автомобиль оснащен автономной системой жизнеобеспечения и электропитания, что позволит специалистам комфортно работать в полях длительное время. Уже в январе лаборатория приступит к работе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]