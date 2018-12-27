Что изменится в жизни россиян с января 2019 года

С нового года в силу вступает целый ряд законов, которые внесут изменения в жизнь россиян.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, важнейшим из нововведений для большинства жителей России станет изменение пенсионного законодательства. Для мужчин пенсионный возраст увеличится с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. Закон подписал президент Владимир Путин в октябре 2017 года. В январе начнется так называемый переходный период, который продлится до 2028 года. Это значит, что мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году, в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960-го и женщины 1965 года рождения — в 2022 году, в возрасте 62 и 57 лет и т.д.

Для работодателей, которые уволят людей предпенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), начнут действовать штрафы до 200 тыс. рублей.

Также пенсии по старости проиндексируют на 7,05%. В среднем неработающие пенсионеры будут получать 15,4 тыс. рублей. Кроме того, начиная с 1 января 2019 года и до 2024 года индексация будет проходить не с 1 февраля, а с 1 января.

С нового года в России вступит в силу Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения, согласно которой размер пенсий по старости должен быть не менее 40% от ранее получаемой зарплаты.

С нового года россияне смогут подавать заявление о смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или Пенсионного фонда России (ПФР) через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в ПФР лично либо через представителя с нотариальной доверенностью.

Кроме того, НПФ будут обязаны информировать граждан о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода накоплений из одного фонда в другой (чаще, чем раз в пять лет). Объясняется это тем, что сейчас большинство граждан, принимая решение о смене фонда раньше срока, не знают о рисках. Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов сообщал, что по итогам переходной кампании 2017 года выяснилось, что потери граждан при таком переходе составили около 33,9 млрд рублей.

Как изменятся зарплаты

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 11 280 рублей. Проект бюджета учитывает ежегодное увеличение этого показателя, то есть с 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 2,9%, с 2021 года — на 2%.

С нового года увеличится и пособие по безработице: минимальный размер выплаты с 850 рублей вырастет до 1500 рублей. Что касается максимального размера, то он с 4900 рублей возрастает до 8000 рублей.

При этом пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию) составит 11 280 рублей (аналогично размеру МРОТ).

Новая жизнь дачников

С 1 января 2019 года в силу вступит новый закон о садоводстве и огородничестве, к которому нужно подготовиться всем, у кого есть участки за городом.

Сейчас в России действуют около десяти видов кооперативов, товариществ и объединений. С нового года их будет только два: садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) или огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ).

Дачников разделят на садоводов и огородников. Садоводы смогут без согласования строить дачные домики, а с разрешения властей и капитальные жилые дома. В то время как огородники смогут построить только технические помещения (теплица, сарай и т.д.). Тем, у кого дом зарегистрирован, беспокоиться не о чем. А вот если строения нет в Росреестре, оно будет признано самостроем.



Тем, кто не является членом товарищества, придется в него вступить или платить больше. По новому закону индивидуалы обязаны будут платить не только за "коммуналку", но и за содержание имущества общего пользования, с учетом налога в 6% (поскольку от налога освобождаются только членские и целевые взносы).

Кроме того, по новому закону председатель становится единоличным исполнительным органом и будет избираться не на два года, а на пять лет. А управлять товариществом по новым правилам смогут не только его члены, но и управляющие компании.

Приятная новость для дачников в том, что по новому закону они смогут регистрировать дачу как место постоянного проживания. Садоводы могли это сделать и раньше, но через суд, доказав, что дом пригоден для круглогодичного проживания. Эти требования к жилью сохранятся и с новым законом — зарегистрироваться можно будет, только если ваш дом — капитальное строение с проведенными коммуникациями.

Изменения в сфере страхования

С 1 января действующая система страхования банковских вкладов распространится на предприятия малого (доход до 800 млн рублей, до 100 сотрудников) и микробизнеса (доход до 120 млн рублей, до 15 сотрудников). Закон призван защитить их от сложностей в случае отзыва у банка лицензии. Размер страховой выплаты будет равен тому, который определен для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, — до 1,4 млн рублей. В случае отзыва у банка лицензии вкладчик сможет получить выплату, если сведения о нем будут содержаться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая.

Еще одно нововведение в сфере страхования — закон о санации (помощи в трудной финансовой ситуации) страховщиков.



Документ наделяет новыми полномочиям Банк России, в частности — использовать процедуру санации в отношении тех страховщиков, чье банкротство может привести к социальной напряженности или проблемам на рынке. Теперь у Банка России появляется не только обязанность, но и право отзывать лицензии у страховщиков при определенных обстоятельствах. Например, лишать лицензии тех, кто в течение одного года несколько раз нарушал требования законодательства.

Кроме того, теперь исключение страховой компании из саморегулируемой организации (СРО) повлечет приостановку ее лицензии на три месяца. Если по истечении этого срока компания не восстановит свое членство в СРО, Банк России обязан отозвать лицензию.

Индексация тарифов ЖКХ



С первого месяца нового года начнется индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).

Она пройдет в два этапа: с января тарифы будут увеличены на 1,7%, а с 1 июля — на 2,4%. Сейчас индексация тарифов проводится только с 1 июля, но Минэкономразвития предложило сделать исключение, чтобы синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДС до 20% в начале 2019 года. При этом общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целевой уровень инфляции в 4%.

Изменения в сфере недвижимости

С 1 января стартует новая программа по переселению россиян из аварийного жилья. В первую очередь она коснется малоэтажных домов, построенных с 1940-х по 1970-е годы.



Сейчас, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в аварийных домах проживает больше 724 тыс. человек. Только в этом году на эти цели будет направлено 20,53 млрд рублей.

Программа расселения была рассчитана до конца 2017 года, но было решено продлить ее еще на два года, поскольку выявились дополнительные дома, подлежащие расселению. С 2008 года государством расселено 15,7 млн кв. м аварийного жилого фонда.

С нового года Центробанк повысит коэффициент риска по ипотеке с 150 до 200%. Мера распространится на жилищные кредиты с низким первоначальным взносом, которые выданы с 1 января 2019 года. Низким первоначальным взносом считается взнос меньше 20% от стоимости жилья. Банк России объясняет нововведение стремлением обеспечить устойчивое развития ипотечного сегмента.

Новый закон о нотариате

С нового года в работе нотариусов возникнут сразу несколько важных изменений. Впрочем, важнее они скорее для собственников недвижимости. Во-первых, будет введена обязательная нотариальная форма при совершении сделок с долями в недвижимости, которая приобретена в ипотеку. Во-вторых, россияне смогут быстро (всего за сутки) зарегистрировать права собственности на недвижимость по удостоверенной нотариусом сделке. Эта услуга будет бесплатной, так как будет включена в состав единого нотариального действия.

Обновления в сфере транспорта

С 1 января вступает в силу закон о "невозвратных билетах" на поезда дальнего следования. Вернуть недорогие билеты (купленные по тарифам, не предусматривающим возмещения стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа), можно будет только в случае внезапной болезни пассажира или следующего с ним члена семьи, смерти члена семьи или в случае отмены отправления.



С нового года стоимость железнодорожных билетов увеличится на 3,9%. Это коснется билетов как на плацкарт, так и общих вагонов в поездах дальнего следования. Заявку об этом от компании РЖД уже одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По мнению ФАС, повышение тарифов позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги.

Нововведение, которое заинтересует автовладельцев: с нового года штрафы за нарушение правил дорожного движения будут зачисляться в дорожные фонды регионов. Средства предполагается направлять на обеспечение безопасности на дорогах.

Изменения в социальной сфере

Правительство предложило новый порядок учета детей-сирот, которые должны быть обеспечены жильем. Он заключается в том, что теперь их законные представители смогут самостоятельно подавать заявления о постановке на учет ребенка, нуждающегося в жилье. Как отметили в министерстве, органы опеки и попечительства будут контролировать своевременную подачу опекунами заявления о включении детей в реестр. Соответствующие документы в течение трех месяцев после исполнения ребенку 14 лет должны быть поданы законными представителями ребенка. Уточняется, что жилые помещения предоставляются детям-сиротам и лицам из их числа по их заявлению в письменной форме при достижении ими возраста 18 лет или приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет.

Также закон содержит нормы, защищающие детей-сирот от преступных посягательств на жилье.

Мера объясняется тем, что нередко дети-сироты не состоят на учете и вынуждены обращаться в суд, чтобы получить жилье. Общее количество квартир, предоставленных детям, оставшимся без попечения родителей, не должно превышать 25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме. Эта мера призвана исключить ситуации, когда дом заселяется только детьми-сиротами, которые не полностью социализированы и которым не к кому обратиться при возникновении сложностей.

С 1 января зарегистрированные в Московской области люди в возрасте от 18 до 65 лет, ухаживающие за инвалидами I и II групп, смогут получать ежемесячное пособие в размере 18 тыс. рублей. Нововведение коснется только тех, кто учится в государственных организациях социального обслуживания Московской области по уходу за тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности лицами.

Также с нового года вступит в силу закон о денежных компенсациях педагогам за работу по подготовке к ЕГЭ и другим формам государственных итоговых аттестаций. Средства будут выделены из бюджета. Согласно поправке к закону "Об образовании", размеры выплат будут устанавливать в регионах.



Пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, а также больничные в 2019 году вырастут. С 1 января максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 26 152,3 (в этом году — 24 503 рубля). Пособие по беременности и родам — 65 416,6 рубля, таким же будет максимальное пособие по временной нетрудоспособности (сейчас — 61 375 рублей).

В рамках национального проекта "Здравоохранение" начнется переоснащение онкологических диспансеров и больниц в регионах. На курсы химиотерапии будет выделено 70 млрд рублей, значительную часть финансирования в рамках нацпроекта направят на покупку нового оборудования. Как сообщала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, на реализацию всего нацпроекта будет направлено 1,36 трлн рублей.

Отдых за счет работодателя



Поправки в Налоговый кодекс позволят работодателям получать налоговые льготы при оплате сотрудникам отдыха на российских курортах. Отдохнуть за счет компании также смогут родители, супруг и дети сотрудника.

Лимит — 50 тыс. рублей на каждого из вышеперечисленных лиц в год. Эти средства могут быть потрачены на оплату проживания, питания, санаторно-курортного обслуживания и экскурсии.

Однако стоит учесть, что такая возможность не является обязанностью, а зависит только от доброй воли работодателя.

Новые схемы обращения с отходами и проблемы экологии

Проблема переработки мусора в России стоит крайне остро. По данным Минприроды РФ, ежегодно образуется около 5,4 млрд тонн всех видов отходов, и около 375 млн тонн требуют особой промышленной переработки. В 2019 году Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. Каждый регион должен самостоятельно утвердить нормативы накопления мусора и порядок перехода к раздельному сбору. По данным Минприроды РФ, 16 регионов уже переходят на раздельный сбор мусора, еще 11 готовы начать.

С 1 января 2019 года промышленные предприятия, выбросы которых превышают предельно допустимые нормативы, обязаны модернизовать системы очистки по новым стандартам. Предполагается, что на новые технологии перейдут 300 особо опасных для экологии предприятий. А с 2021 года это должны будут сделать все производства с высокой категорией риска для окружающей среды.

Еще одна мера, которая связана с экологией, — с 1 января собирать валежник в лесах можно будет без специального разрешения.

Изменения в сфере туризма

С 1 января в России начнет работать информационная система "Электронная путевка". Суть в том, что теперь туроператоры будут обязаны вносить в единую базу данные о бронировании и оплате туров. Каждому туру система присвоит номер, по которому туристы смогут отслеживать статус своего тура в онлайн-режиме. Система призвана защитить интересы туристов и гарантировать выполнение туроператорами своих обязательств. В случае если операторы их не выполнят, пользователь сможет обратиться в фонд персональной ответственности туроператора при Ассоциации "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки.

Технологии и торговля

С нового года начнут действовать поправки в закон "О защите прав потребителей".



Теперь интернет-агрегаторы, которые сами не продают товары и услуги, но получают за них оплату, будут нести такую же ответственность перед потребителями, как и продавцы, реализующие товары через интернет. Сейчас в Сети действует около 30 таких агрегаторов. Для предпринимателей это дополнительный способ продать свои товары без лишних затрат, просто загрузив каталог на сайт агрегатора. Однако, если покупатель так и не получил заказ или качество товара его не устроило, претензии предъявить некому. Теперь, если оплаченный товар не понравился покупателю, все переговоры с продавцом будет вести агрегатор. Он же вернет деньги или обменяет товар в течение десяти календарных дней.

Новые законы в сфере экономики

С 1 января за электронную регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) не нужно будет платить пошлину. Также закон обнуляет пошлину за реогранизацию и ликвидацию юрлица или ИП.

Сейчас госпошлина за госрегистрацию юрлиц составляет 4 тыс. рублей, а за регистрацию физического лица в качестве ИП — 800 рублей. Пошлина за реорганизацию и ликвидацию юрлица составляет 800 рублей, а за прекращение деятельности ИП — 160 рублей.

С 1 января порог беспошлинного ввоза покупок из-за зарубежных интернет-магазинов будет снижен с 1000 евро до 500 евро. А с 2020 году предполагается, что он опуститься до 200 евро. Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза, в том числе и Россия. Теперь покупателю из России нужно платить таможенные сборы за товары, доставленной из-за границы, общая стоимость которой превышает 500 евро. Вес беспошлинного товара за месяц не должен превышать 31 кг.

В пилотном режиме начнет действовать налог для самозанятых. Он составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам. Если же продажей товаров и услуг занимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, то ставка налога составит 6%. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и НДС. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.



С нового года вступит в силу поправка о "налоге на Google". Иностранные организации, осуществляющие в России электронные услуги, должны будут сами платить НДС, при этом российские организации и ИП, которые покупают услуги, перестанут быть налоговыми агентами. С января 2019 года покупка рекламы в Facebook облагается налогом на добавленную стоимость в размере 20%. Компания уже предупредила пользователей, зарегистрированных в России, о введении НДС при покупке рекламы. До этого обязанность по уплате НДС лежала на иностранных компаниях только в рамках сделок с физическими лицами (b2c).

С 1 января начнется финальный этап налогового маневра в нефтяной отрасли. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты постепенно будут снижены с действующих 30% до нуля от цены нефти в течение шести лет. При этом увеличится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Дополнительные доходы от НДПИ в результате налогового маневра, по расчетам авторов инициативы, составят 10,8 трлн рублей.

Повышение НДПИ автоматически вызовет рост внутренних цен на нефть. А это ведет к росту цены топлива на автомобильных заправках.

С 1 января акцизы на бензин вырастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну. По мнению экспертов, это не повлечет за собой повышение цен на бензин.

В новом году на 2% увеличится налог на добавленную стоимость — с 18 до 20%. Ставка НДС 18% действовала с 2004 года. Повышение налога связано в том числе с потерей доходов федерального бюджета из-за снижения цен на нефть с 2014 года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

При этом льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения (хлеб, молоко и пр.), продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарств.



На 2019–2024 годы продлеваются льготные тарифы страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения и занимающихся социальным обслуживанием граждан, научными исследованиями и разработками, образованием, здравоохранением, культурой, искусством и массовым спортом (за исключением профессионального), а также для благотворительных организаций.

Закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30% и установление тарифа страховых взносов для основной категории плательщиков в Пенсионный фонд в размере 22%.

Беспроцентная оплата налогов в МФЦ

Оплачивать налоги и все платежи, предусмотренные Налоговым кодексом, можно будет в центрах "Мои документы". Сейчас оплатить налоги без комиссии можно на сайте Федеральной налоговой службы через "личный кабинет". Однако, чтобы получить документ об оплате, некоторые все равно вносят плату в банках или через терминалы. При этом удерживается комиссия. С возможностью отплачивать налоги в МФЦ это проблема будет решена.

Еще одно новшество — платить имущественные налоги можно будет единым платежом. Это значит, что с нового года можно перечислить любую сумму на спецсчет Федерального казначейства, не ожидая налогового уведомления. Налоговая спишет со счета нужную сумму, а остаток средств можно будет вернуть по заявлению в течение месяца.

Нововведения, которые вступают в силу в течение января

C 13 января будет пересчитано время содержания под стражей. Для тех, кто отбывает наказание в исправительной колонии общего режима, а также военнослужащих, отбывающих наказание в виде ограничения по военной службе или содержания в дисциплинарной воинской части, будет пересчитано в соответствии с новым порядком. Один день содержания под стражей в СИЗО будет засчитываться за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, а при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.



С 16 января вводится административная ответственность приглашающей стороны за несвоевременный выезд иностранного гостя и за несоблюдение им заявленной цели въезда на территорию России. За нарушение назначается штраф: на граждан — в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей; на должностных лиц — от 45 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также с 16 января охотники и стрелки, имеющие разрешение на хранение и ношение длинноствольного оружия, получают право снаряжать (самостоятельная сборка) патроны к нему. Ранее в соответствии с законом "Об оружии" самостоятельно снаряжать патроны было разрешено только к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию, например к помповым ружьям. Организации, имеющие право на продажу составляющих компонентов патронов, обязаны вести учет их продажи.

С 31 января в вузах будут введены военные учебные центры. На данный момент есть несколько форм обучения военным специальностям в гражданских вузах, к ним относятся программы подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, реализуемые в учебных военных центрах, программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса, программы военной подготовки солдат, матросов запаса на военных кафедрах (факультетах военного обучения). Новый закон унифицирует военно-учебный процесс. В стране будет создана сеть крупных военных учебных центров с мощной учебно-материальной базой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]