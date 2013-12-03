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Ёлка во Владивостоке – самая высокая на Дальнем Востоке

Ёлка во Владивостоке – самая высокая на Дальнем Востоке

Фото: Администрация г. Владивостока

Ёлка на центральной площади Владивостока является самой высокой на Дальнем Востоке России. Как пишет сегодня «Приморская газета», по высоте она обогнала «соперниц» Хабаровска, Якутска и других городов региона, а также Москвы.

Высота елки во Владивостоке составляет 28 метров. Немного не дотягивает до нее «коллега» из Якутска с высотой 23 метра. На третьем месте – ёлка Благовещенска. Ее высота составляет 20 метров 50 сантиметров. Примерно такой же высота в этом году елка Южно-Сахалинска.

Сразу три ёлки – в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и Биробиджане – оказались одинаковой высоты - 20 метров. Около 18 метров - елка Читы, 16,5 метров - Улан-Удэ, чуть более 10 - Анадыря.

Издание также сравнило приморскую ёлку с новогодними красавицами европейской части России. Выше нее оказались ели в Красноярске (55 метров), Уфе (34), Туле (32), Тюмени (30). Ниже – ёлка на Красной площади в Москве (по одним данным, ее высота составляет 27 метров, по другим – 21) и главная новогодняя ель Санкт-Петербурга (25).

Как сообщили в администрации Владивостока, новогодняя ёлка в этом году является искусственной (светодинамической) и установлена на центральной площади во второй раз. В каждую ветку конструкции встроена гирлянда, запрограммированная на определенный рисунок и интервал мерцания. Украшения елки выполнены в стиле русского расписного узора.

31 декабря на центральной площади Владивосток пройдут праздничные мероприятия и состоится фейерверк. Новогодние торжества также состоятся на набережной Спортивной гавани.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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